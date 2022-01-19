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EKOTÜRK Stüdyo VOA 19 Ocak

19.01.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Kiev’de temaslarını tamamladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky’yle bir araya gelen Blinken, daha sonra Almanya’ya geçerek, Fransa, İngiltere ve Almanya dışişleri bakanlarıyla Ukrayna krizini ele alacak. Kiev’de Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan Blinken önemli mesajlar verdi. Başkan Biden görevdeki ilk yılını geride bıraktı ve son bir yılın ayrıntılarını bugün yapacağı bir konuşmayla değerlendirecek. Bununla birlikte Biden’a destek...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 19 Ocak


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