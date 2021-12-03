EKOTÜRK Stüdyo VOA 2 Aralık

Biden Yönetimi Omicron varyantına karşı harekete geçti, sert önlemler devrede. ABD’den, Ukrayna sınırından askerlerini çekmesini istediği Rusya’ya yaptırım uyarısı. Washington’da Kongre yine uzlaştı, hükümetin kapatılması kısa vadeli çözümle ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz politikası dış basında “tehlikeli bir deney” olarak değerlendiriliyor. Hiperenflasyon uyarılarının ardından VOA Türkçe’ye konuşan uzmanlar ne diyor? Michigan’daki lise katliamının zanlısı genç, yetişkin sanıklar...
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