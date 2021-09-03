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EKOTÜRK Stüdyo VOA 2 Eylül

03.09.2021 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin güneydoğu eyaletlerinde büyük yıkıma yol açan Ida kasırgası, sonradan tropik fırtına düzeyine düşse de ülkenin kuzeyine ilerledikçe can kayıpları ve tahribata devam ediyor. New York ve çevresinde ölenler var. Central Park ve New York metrosunu su bastı. Başkan Biden yarın Ida kasırgasının vurduğu Louisiana’ya giderek incelemelerde bulunacak. ABD’den koşullu da olsa tahliyeler için Taleban’la görüşmeye yeşil ışık. Teksas eyaletinde tartışmalı kürtaj yasası yürürlükte. ABD’de 15 milyon...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 2 Eylül


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