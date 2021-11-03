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EKOTÜRK Stüdyo VOA 2 Kasım

03.11.2021 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Virginia ve New Jersey’de bugün yapılan valilik seçiminde adaylar başa baş gidiyor. Sandıkların kapanmasına saatler kaldı. Virginia ve New Jersey’den gelecek sonuçlar Biden yönetimi için neden önemli? Altyapı paketleri konusunda Demokratlar arasında hala uzlaşı sağlanamadı. Senatör Joe Manchin’in açıklamaları ne anlama geliyor? Amerika’da 12 yaş altı 28 milyon çocuğun aşılanmasına saatler kaldı. CDC’nin yeni verilerine göre hem aşı hem de enfeksiyon bağışıklığı en az 6 ay sürüyor. Ancak...


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