EKOTÜRK Stüdyo VOA 2 Kasım

Virginia ve New Jersey’de bugün yapılan valilik seçiminde adaylar başa baş gidiyor. Sandıkların kapanmasına saatler kaldı. Virginia ve New Jersey’den gelecek sonuçlar Biden yönetimi için neden önemli? Altyapı paketleri konusunda Demokratlar arasında hala uzlaşı sağlanamadı. Senatör Joe Manchin’in açıklamaları ne anlama geliyor? Amerika’da 12 yaş altı 28 milyon çocuğun aşılanmasına saatler kaldı. CDC’nin yeni verilerine göre hem aşı hem de enfeksiyon bağışıklığı en az 6 ay sürüyor. Ancak...
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum