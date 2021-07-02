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EKOTÜRK Stüdyo VOA 2 Temmuz

02.07.2021 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Çalışma Bakanlığı Haziran ayı istihdam raporunu açıkladı. 850 bin kişilik istihdam rakamı son üç aylık ortalamanın üzerinde. Florida’da çöken binanın enkazında sağ kalanlardan umut kesiliyor. Ayrıca yaklaşan tropik fırtına arama çalışmalarını da aksatabilir. Delta varyantının hızla yayılması ve yeni vakalara yol açması, ABD’de yeni Corona dalgası kaygılarına yol açtı. Amerikalılar 4 Temmuz Bağımsızlık Bayramı’nın getireceği uzun hafta sonu için yollara dökülürken, Biden yönetimi bu...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 2 Temmuz


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