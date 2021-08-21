HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. EKOTÜRK Stüdyo VOA 20 Ağustos

EKOTÜRK Stüdyo VOA 20 Ağustos

21.08.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’daki gelişmeleri bir kez daha değerlendirmek üzere gazetecilerin karşısına geçen Başkan Joe Biden, tüm Amerikalıları eve getirme sözü verdi, Taleban’la temasta olduklarını söyledi. Dün Katar üzerinden yürütülen tahliye uçuşlarına bir süre ara verilmişti, ancak uçuşların bugün devam edeceği bildirildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kabil Havaalanı’nda güveni sağlama konusunda verdikleri destekten dolayı Türkiye, ABD ve İngiltere’ye teşekkür etti. Washington’da Kongre binası...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 20 Ağustos


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldıGünde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldı
PARTNERAblasını görenler şaştı kaldı!Ablasını görenler şaştı kaldı!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesiSon Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

20 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

20 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

Müstehcen içerikler yasaklanınca ünlü oyuncuya tepki yağdı

Müstehcen içerikler yasaklanınca ünlü oyuncuya tepki yağdı

Yüz yüze eğitim başladı, kiralık ev kalmadı!

Yüz yüze eğitim başladı, kiralık ev kalmadı!

Günde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldı

Günde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldı

Dünyanın konuştuğu 'Türk askeri' fotoğrafı

Dünyanın konuştuğu 'Türk askeri' fotoğrafı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteoroloji'den korkutan haritalar! Tehlike gözler önüne serildi

Meteoroloji'den korkutan haritalar! Tehlike gözler önüne serildi

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte listedeki 5 il

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte listedeki 5 il

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.