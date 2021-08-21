EKOTÜRK Stüdyo VOA 20 Ağustos

Afganistan’daki gelişmeleri bir kez daha değerlendirmek üzere gazetecilerin karşısına geçen Başkan Joe Biden, tüm Amerikalıları eve getirme sözü verdi, Taleban’la temasta olduklarını söyledi. Dün Katar üzerinden yürütülen tahliye uçuşlarına bir süre ara verilmişti, ancak uçuşların bugün devam edeceği bildirildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kabil Havaalanı’nda güveni sağlama konusunda verdikleri destekten dolayı Türkiye, ABD ve İngiltere’ye teşekkür etti. Washington’da Kongre binası...
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