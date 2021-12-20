EKOTÜRK Stüdyo VOA 20 Aralık

ABD kışa ve Noel’e Omicron varyantının gölgesinde giriyor. Üçüncü doz aşılarını olanlar da hastalığa yakalanabiliyor. Başkan Biden’ın Salı günü Omicron açıklaması yapması bekleniyor. BioNTech kurucusu Uğur Şahin de üçüncü doz aşı olanların omicrona yakalanabileceğine dikkati çekti. Bununla birlikte diğer mRNA aşısı Moderna’nın üçüncü dozunun Omicron’a karşı koruduğu bildirildi. ABD’nin en kalabalık kenti New York, neredeyse pandeminin ilk günlerine dönmüş durumda. Üst üste vaka rekoru kıran...
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