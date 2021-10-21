EKOTÜRK Stüdyo VOA 20 Ekim

Beyaz Saray, Amerika’da 5-11 yaş arası çocukların aşılanmaları için gerekli ön hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Kasım ayının ilk günlerinde bu yaş grubunun aşılanması bekleniyor. ABD’de yapılan bir araştırma Corona’dan kadınlara oranla daha fazla erkeğin öldüğünü ortaya koydu. New York’ta ilk kez domuzdan insana böbrek nakli gerçekleştirildi. ABD Başkanı Joe Biden sosyal harcama planı için Pennsylvania’da. 6 Ocak Komisyonu’ndan Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon’ı Kongre’ye...
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