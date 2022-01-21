EKOTÜRK Stüdyo VOA 20 Ocak

ABD Başkanı Joe Biden’ın iktidara gelişinin üzerinden bir yıl geçti. Son bir yılda iç ve dış politika, ekonomi ve salgınla mücadelede vaatlerinin ne kadarını yerine getirebildi? Biden ilk yılında kamuoyu destek oranı en çok düşen başkanlardan biri oldu. Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden Bülent Alirıza, Biden’ın son bir yılını değerlendirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Berlin’de Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarıyla ve İngiltere dışişleri bakan yardımcısıyla bir...
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