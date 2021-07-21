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EKOTÜRK Stüdyo VOA 20 Temmuz

21.07.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Joe Biden Beyaz Saray’da altı ayını doldurdu. Biden Yönetimi bu altı ayda neler yaptı, hangi sözlerini yerine getirebildi, ne kadar başarı sağlayabildi? Aşılanma hedeflerine ulaşamayan Biden yönetiminin Corona pandemisiyle mücadelesi ne kadar sonuç verdi? Özellikle de vaka ve hastaneye yatış sayılarının son dönemde artması nelere bağlanabilir? Delta varyantının baskın tür haline geldiği Amerika pandemide dördüncü dalgayı mı yaşıyor? VOA Türkçe muhabirlerinin ayrıntıları ve uzman konuğumuzun...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 20 Temmuz


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