EKOTÜRK Stüdyo VOA 21 Aralık

Omicron artık ABD’de baskın varyant. Ülkedeki Omicron vakaları yüzde 70’i geçti. Bazı kentlerde eski uygulamalara dönüş var, bazı etkinliklerse iptal. ABD’den salgınla küresel mücadeleye 580 milyon dolar ek destek. Dışişleri Bakanı Antony Blinken 110 ülkeyle 330 milyon doz aşı paylaşıldığını açıkladı. Başkan Biden, Omicron gündemiyle konuşma yapacak. Önlemler arasında halka 500 milyon test kiti dağıtılması gündemde. Hızla yayılan Omicron varyantı Almanya’da da sert tedbirleri gündeme...
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