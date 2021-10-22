HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. EKOTÜRK Stüdyo VOA 21 Ekim

EKOTÜRK Stüdyo VOA 21 Ekim

22.10.2021 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Başkanı Joe Biden’ın gündeminin en üst sırasındaki Kongre’den geçmeyi bekleyen altyapı paketlerinin akıbeti ne olacak? Sosyal medya hesapları yasaklanan ABD eski başkanı Donald Trump kendi sosyal medya platformunu kurdu. Amerika’da işsizlik sigortasına başvurular, pandeminin en başından beri en düşük seviyede. Corona salgınında son durum, takviye dozlar, yüksek risk grubundakilerin aşılanmasının önemini Doç. Dr. Emre Okyay anlatıyor. Ayrıntılar bugünkü Stüdyo VOA yayınımızda


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sonbaharda tüketilecek besinler! Kışa sağlıklı ve keyifli girmek için...Sonbaharda tüketilecek besinler! Kışa sağlıklı ve keyifli girmek için...
104 yerinden bıçakladı, başında nöbet tutup ölmesini bekledi! Vahşetin ardından kan donduran iddia104 yerinden bıçakladı, başında nöbet tutup ölmesini bekledi! Vahşetin ardından kan donduran iddia
Sosyal medya cinayeti! Yakınları görünce sinir krizi geçirdiSosyal medya cinayeti! Yakınları görünce sinir krizi geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

21 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

21 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü sunucunun babasıyla ilgili şoke eden gerçek

Ünlü sunucunun babasıyla ilgili şoke eden gerçek

AK Partili Özkan'dan faiz indirimi açıklaması: Uzun vadede bakmak lazım

AK Partili Özkan'dan faiz indirimi açıklaması: Uzun vadede bakmak lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 maddelik 1. Su Şurâsı sonuç bildirgesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 maddelik 1. Su Şurâsı sonuç bildirgesini açıkladı

Okulda dehşet: Sınıf arkadaşını sırtından bıçakladı

Okulda dehşet: Sınıf arkadaşını sırtından bıçakladı

Muharrem İnce’yi kızdıran HDP sorusu: Bana böyle Ali Cengiz oyunu yapma

Muharrem İnce’yi kızdıran HDP sorusu: Bana böyle Ali Cengiz oyunu yapma

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.