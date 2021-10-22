EKOTÜRK Stüdyo VOA 21 Ekim

Amerika Başkanı Joe Biden’ın gündeminin en üst sırasındaki Kongre’den geçmeyi bekleyen altyapı paketlerinin akıbeti ne olacak? Sosyal medya hesapları yasaklanan ABD eski başkanı Donald Trump kendi sosyal medya platformunu kurdu. Amerika’da işsizlik sigortasına başvurular, pandeminin en başından beri en düşük seviyede. Corona salgınında son durum, takviye dozlar, yüksek risk grubundakilerin aşılanmasının önemini Doç. Dr. Emre Okyay anlatıyor. Ayrıntılar bugünkü Stüdyo VOA yayınımızda
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