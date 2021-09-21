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EKOTÜRK Stüdyo VOA 21 Eylül

21.09.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarının ilk gününde konuşmalarını yaptı. “Kararlı diplomasi” mesajı veren Biden ABD’nin soğuk savaş peşinde olmadığını ve askeri gücün son çare olması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Doğu Akdeniz’den Afganistan’a, Suriye’den iklim krizine birçok mesaj verdi. Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı TBMM onayına sunacağını söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin daha göç alabilecek kapasitesi...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 21 Eylül


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