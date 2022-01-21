EKOTÜRK Stüdyo VOA 21 Ocak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Cenevre’de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bir araya geldi. Ukrayna gerilimini düşürmeyi amaçlayan görüşmelerden sonuç alınamadı. ABD Rusya’nın olası Ukrayna’yı işgaline karşı yaptırım olasılıklarını gözden geçiriyor. Avrupa Birliği dışişleri bakanları da konuyu gelecek Pazartesi ele alacak. Bununla birlikte ABD ve AB arasında Ukrayna konusunda görüş ayrılıkları dikkat çekiyor. Başkan Joe Biden Japonya başbakanıyla tedarik zinciri ve chip...
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