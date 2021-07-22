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EKOTÜRK Stüdyo VOA 21 Temmuz

22.07.2021 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Maraş açıklaması, hem ABD hem de Avrupa’nın gündeminde. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıklamayı kınarken, Fransa ve Güney Kıbrıs da konuyu Birleşmiş Milletler gündemine taşıdı. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland da Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda Türkiye başlıklı oturuma katıldı. Altyapı planına destek arayan Başkan Joe Biden Ohio’da. Corona virüsü salgılı ABD’de ortalama ömrü kısalttı. Ayrıntılara bugünkü Stüdyo VOA yayınımızda ulaşabilirsiniz

EKOTÜRK Stüdyo VOA 21 Temmuz


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