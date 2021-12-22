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EKOTÜRK Stüdyo VOA 22 Aralık

22.12.2021 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalılar artan Omicron vakaları yüzünden Noel planlarını değiştiriyor. Astra Zeneca, Oxford Üniversitesi’yle birlikte Omicron’a dirençli aşı hazırlığına girişti. ABD ordusu tek dozluk Corona aşısı geliştirirken, Gıda ve İlaç Dairesi FDA Pfizer’ın Corona ilacına onay verdi. ABD’de öte yandan Corona testi sıkıntısı yaşanıyor, birçok test merkezinin önü kuyruklarla dolu. İngiltere’de Başbakan Johnson’ın karantina tedbirlerini geciktirmesi, eleştirilere yol açtı, İngiliz hükümeti pandemiden...


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