EKOTÜRK Stüdyo VOA 22 Ekim

New York’ta temyiz mahkemesi Halkbank’in başvurusunu reddederek bankanın Amerika’da yargılanabileceğine hükmetti. Corona aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda da yüzde 90’dan fazla etkili olduğu açıklandı. CDC ve FDA, ek dozlarda farklı aşılardan birinin tercih edilebileceğine karar verdi. 30-31 Ekim tarihleri arasında Roma’da yapılacak G-20 Liderler Zirvesi’nden beklentiler neler? ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası görüşmesinde gündeme gelecek konuları Güney...
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