EKOTÜRK Stüdyo VOA 22 Eylül

Başkan Joe Biden, BM Genel Kurulu toplantıları kapsamında sanal ortamda bir aşı zirvesi düzenledi ve ABD’nin başka ülkelere bağışlamak üzere 500 milyon aşı satın alacağını açıkladı. Biden ayrıca Avustralya’yla denizaltı krizinin yaşandığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la telefon görüşmesi yaptı. Teksas’ta atlı sınır muhafızlarının Haitili göçmenlere müdahalesine tepkiler ABD içinden ve dışından artarak devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Antony...
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