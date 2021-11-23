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  4. EKOTÜRK Stüdyo VOA 22 Kasım

EKOTÜRK Stüdyo VOA 22 Kasım

23.11.2021 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

isconsin eyaletinin Waukesha kasabasında Noel eğlenceleri sırasında bir aracın kalabalığa dalması sonucu en az 5 kişi öldü, 40 kadar da yaralı var. Şüpheli gözaltında. Yine Wisconsin’de ırkçılık karşıtı protestoların içine dalarak makineli tüfeğiyle iki kişiyi öldüren ve bir kişiyi yaralayan Kyle Rittenhouse’un mahkemede beraat etmesi, ABD’de protestolara neden oldu. ABD’de federal çalışanların yüzde 90’ından fazlası aşılandı. Başkan Biden ABD Merkez Bankası’nın (FED) başkanlığına yine...


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