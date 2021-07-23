EKOTÜRK Stüdyo VOA 22 Temmuz

Canlı televizyon yayınında halkın sorularını yanıtlayan Başkan Joe Biden aşılanma konusuna ağırlık verdi, son dönemde Corona hastalığına yakalananların aşılanmayanlar olduğuna dikkati çekti ve enflasyonu kontrol altına alma sözü verdi. Ancak işsizlik yardımı başvuruları son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Maraş açılımına uluslararası tepkiler gelmeye devam ediyor. Almanya’da görevinin son günlerine yaklaşan Başbakan Merkel’in ABD ziyaretinin olumlu...
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