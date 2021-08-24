HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. EKOTÜRK Stüdyo VOA 23 Ağustos

EKOTÜRK Stüdyo VOA 23 Ağustos

24.08.2021 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’daki çekilme kararıyla ilgili eleştirilerin hedefinde olan Başkan Joe Biden, bu ülkeden tahliye edilmek isteyenlere güvence verdi. Ancak son bir haftada yaşananlar Biden’e kamuoyu desteğini düşürdü. Afganistan’daki gelişmeler Biden Yönetimi’ne içeride destek kaybına yol açsa da, Kongre’deki Demokrat Partililer, 1 Ekim’e kadar tüm altyapı paketlerini geçirmeye kararlı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, Alman BioNTech şirketi tarafından üretilen ve Pfizer şirketinin dağıtımını yaptığı...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 23 Ağustos


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu sabah çekildi! Yangın bölgesinden umut veren görüntülerBu sabah çekildi! Yangın bölgesinden umut veren görüntüler
PARTNERSadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarıyla kusursuz fiziğini sergilediSadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarıyla kusursuz fiziğini sergiledi
Depolara baskın düzenlendi! Binlerce ilaca el konulduDepolara baskın düzenlendi! Binlerce ilaca el konuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyada bir ilk: Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verildi

Dünyada bir ilk: Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verildi

23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Gökhan Gönül'den kardeşi çıkan Can Gönül ile ilgili ilk açıklama

Gökhan Gönül'den kardeşi çıkan Can Gönül ile ilgili ilk açıklama

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Parti'li vekilden açıklama

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Parti'li vekilden açıklama

Yanlış karar veren hakem yıkıldı! Böylesi görülmedi

Yanlış karar veren hakem yıkıldı! Böylesi görülmedi

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Faciadan 2 saat önce! Son fotoğrafları ortaya çıktı

Faciadan 2 saat önce! Son fotoğrafları ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Gökhan Gönül'e kardeş şoku! Nüfus kayıt örneğiyle öğrendi

Gökhan Gönül'e kardeş şoku! Nüfus kayıt örneğiyle öğrendi

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.