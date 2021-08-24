EKOTÜRK Stüdyo VOA 23 Ağustos

Afganistan’daki çekilme kararıyla ilgili eleştirilerin hedefinde olan Başkan Joe Biden, bu ülkeden tahliye edilmek isteyenlere güvence verdi. Ancak son bir haftada yaşananlar Biden’e kamuoyu desteğini düşürdü. Afganistan’daki gelişmeler Biden Yönetimi’ne içeride destek kaybına yol açsa da, Kongre’deki Demokrat Partililer, 1 Ekim’e kadar tüm altyapı paketlerini geçirmeye kararlı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, Alman BioNTech şirketi tarafından üretilen ve Pfizer şirketinin dağıtımını yaptığı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum