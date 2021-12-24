EKOTÜRK Stüdyo VOA 23 Aralık

ABD Dışişleri Bakanlığı, bir Suriyeli'ye sahte pasaport sağladığı iddiasıyla Türkiye'de tutuklanan Amerikan vatandaşının, diplomat olduğu iddialarını reddetti. ABD'de günlük ortalama Corona vakalarının sayısı 160 bini geçti. Pfizer'ın ardından Merck'ün ürettiği Corona ilacı da FDA'den onay aldı. Omicron varyantı California'da hızla yayılıyor. Californialılar tatil dönemine kaygılı giriyor. ABD'de tedarik zinciri sıkıntısı hala sürüyor. Yeni varyantın...
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