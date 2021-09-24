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EKOTÜRK Stüdyo VOA 23 Eylül

24.09.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM temaslarını tamamladı ve New York’tan ayrıldı. Erdoğan’ın temasları New York’la sınırlı kalsa da, son olarak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın Washington’da bir araya geldi. 3,5 trilyon dolarlık altyapı paketine destek arayan Başkan Joe Biden Demokrat Kongre üyeleriyle bir araya geldi. Paket için Biden’ın iki Demokrat senatörün kritik desteğine ihtiyacı var. Teksas’taki Haitili göçmen krizi...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 23 Eylül


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