EKOTÜRK Stüdyo VOA 23 Haziran

Başkan Joe Biden ve ABD Adalet Bakanı Merrick Garland eyalet ve yerel yetkililerin yanı sıra emniyet güçlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşme gündeminde suçla ve silahlı şiddetle mücadele konuları var. Beyaz Saray'ın da destek verdiği, Demokrat Parti'nin teklif ettiği seçim yasası reform tasarısının görüşülmesi Senato'daki Cumhuriyetçiler'in engeline takıldı. Avrupa ülkelerindek temaslarını sürdüren ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, bugün Libya konusunda...
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