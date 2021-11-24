EKOTÜRK Stüdyo VOA 23 Kasım

Başkan Joe Biden, ABD’de artan petrol fiyatlarını kontrol edebilmek, arz ve talep dengesizliğiyle mücadele edebilmek amacıyla stratejik petrol rezervlerini devreye sokma kararı aldı. Artan petrol fiyatları tatil haftasında seyahatlerin azalmasına yol açmadı, ancak enflasyon ve tedarik zinciri sorunlarının bu sezonda artacak alışverişleri etkilemesi bekleniyor. ABD’de Corona vakaları çocuklarda yüzde 32 oranında artış kaydetti, Biden Yönetimi kış yaklaşırken aşılanma oranını arttırma...
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