EKOTÜRK Stüdyo VOA 24 Ağustos

Başkan Joe Biden, G7 liderlerinin süreyi uzatma baskısına rağmen çekilme takvimi için belirlenen 31 Ağustos tarihine sadık kalma konusunda ısrarlı. Tahliye sürecinin idaresi konusunda CIA Başkanı gizlice Afganistan’a giderek Taleban lideriyle görüştü. Son 24 saatte 21 bin kişi Kabil’den tahliye edildi. BM’nin en üst düzey insan hakları yetkilisine göre Taleban Afganistan’da kadın cinayetlerine başladı. BioNTech-Pfizer aşısının FDA onayı almasının ardından diğer aşıların da kısa zaman içinde...
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