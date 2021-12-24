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EKOTÜRK Stüdyo VOA 24 Aralık

24.12.2021 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Noel'den bir gün önce Omicron varyantı tamamen yayılmış durumda. Dünya genelinde 3 bin uçuş pandemi koşulları ya da eleman eksikliğinden dolayı iptal edildi. İptal edilen uçuşların 2 bini ABD'de. 31 Aralık'ta sekiz Afrika ülkesine yönelik seyahat yasağı kaldırılacak. Omicron'un diğer varyantlardan daha hızlı bulaştığı biliniyor. Peki Omicron hastane yatışlarını ve ölüm oranlarını nasıl etkiliyor? Aşılılar hastalığı nasıl geçiriyor? Uzman konuğumuz Batı...


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