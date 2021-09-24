EKOTÜRK Stüdyo VOA 24 Eylül

Başkan Joe Biden, üçüncü doz aşı onayının ardından yeniden konuştu ve aşı teşvikini sürdürdü. Biden ayrıca sınırdaki Haitili göçmen krizine de değindi ve sorumluluğu üstlendi. ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas sınırdaki kırbaçlı polislerin Haitili göçmenlere müdahalesini korkunç olarak değerlendirdi. Çin’in Hint Pasifik bölgesindeki nüfuzuna karşı kurulan QUAD grubu üyesi ülkelerin liderleri Beyaz Saray’da yüz yüze görüşüyor. Otomotiv çip krizine değinen ABD Ticaret Bakanı’ndan...
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