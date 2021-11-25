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EKOTÜRK Stüdyo VOA 24 Kasım

25.11.2021 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalılar Şükran Günü öncesi yollara düştü. Tatil döneminde 20 milyon kişinin havayoluyla seyahat etmesi bekleniyor. ABD’de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta son 52 yılın en düşük seviyesine indi. Ülke ekonomisinde üçüncü çeyrekte yüzde 2,1 büyüme yaşandı. Almanya’da 26 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrasında yeni koalisyon hükümeti kurma çalışmaları sonuçlandı. Sosyal Demokrat SPD, Yeşiller ve liberal FDP‘nin liderleri yeni koalisyon hükümetinin...


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