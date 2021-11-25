EKOTÜRK Stüdyo VOA 24 Kasım

Amerikalılar Şükran Günü öncesi yollara düştü. Tatil döneminde 20 milyon kişinin havayoluyla seyahat etmesi bekleniyor. ABD’de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta son 52 yılın en düşük seviyesine indi. Ülke ekonomisinde üçüncü çeyrekte yüzde 2,1 büyüme yaşandı. Almanya’da 26 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrasında yeni koalisyon hükümeti kurma çalışmaları sonuçlandı. Sosyal Demokrat SPD, Yeşiller ve liberal FDP‘nin liderleri yeni koalisyon hükümetinin...
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum