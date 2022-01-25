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EKOTÜRK Stüdyo VOA 24 Ocak

25.01.2022 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ve AB’nin gündemi Ukrayna krizi. Rusya’nın askeri operasyon ihtimali artarken, ABD ve İngiltere zorunlu olmayan büyükelçilik personelini ve ailelerini bu ülkeden çekme kararı aldı. Başkan Joe Biden da, Baltık devletleri ve bazı Doğu Avrupa ülkelerine ek kuvvet göndermeyi planlıyor. ABD Dışişleri bakanı Antony Blinken, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. ABD’nin belli bölgelerinde Omicron vakaları azalırken diğer eyaletlerde yeni yeni artışlar yaşanıyor. Dünya Sağlık...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 24 Ocak


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