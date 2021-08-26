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EKOTÜRK Stüdyo VOA 25 Ağustos

26.08.2021 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD bir yandan Afganistan’a tahliyeleri hızla tamamlamaya hazırlanırken, Temsilciler Meclisi’nin iki üyesinin gizlice Afganistan’a gittiğinin ortaya çıkması eleştirilere yol açtı. ABD Savunma Bakanlığı’na göre tahliyelerin sayısı 90 bini buldu. IMF’nin ardından Dünya Bankası da Taleban’ın yönetimine geçen Afganistan’a yardımları askıya aldı. Başkan Joe Biden, ABD’nin teknoloji ve finans devleriyle siber güvenlik konusunu görüştü. İsrail Başbakanı Washington’da, görüşme gündeminin İran...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 25 Ağustos


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