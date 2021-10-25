EKOTÜRK Stüdyo VOA 25 Ekim

Amerika Türkiye ilişkilerinde gerginliğe neden olan büyükelçi krizinde son gelişmeler ve Amerika yönetiminden gelen açıklamalar neler? Almanya siyaseti, büyükelçi krizinde tansiyonun düşmesinden memnun. Amerika’da 17 yayın kuruluşu Facebook belgelerini yayınladı. Sosyal medya devi, büyüme pahasına ilkelerinden ödün vermekle eleştiriliyor. Biden sosyal harcama paketi gündemiyle New Jersey’de. Paket bu hafta kongre’den geçebilecek mi? ABD’nin başkenti Washington’a gelen Fener Rum Patriği...
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