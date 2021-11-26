EKOTÜRK Stüdyo VOA 25 Kasım

Amerikalılar, Kasım ayının son Perşembe gününde Şükran Günü’nü kutluyor. Gün boyunca geçit törenlerine katılan Amerikalılar ayrıca aile buluşmaları/ziyafetleri için bir araya geliyor. Geçen yıl pandemi kısıtlamaları dolayısıyla Şükran Günü’nü evlerinde geçiren Amerikalılar, bu kez yollarda. Türkiye’de Lira’nın döviz kurlarına karşı değerini hızla kaybetmesi uluslararası finans çevrelerinde nasıl değerlendiriliyor? Londra’dan yatırım uzmanı Kaan Nazlı, VOA Türkçe’nin bu konudaki sorularını...
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