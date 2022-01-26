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EKOTÜRK Stüdyo VOA 25 Ocak

26.01.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ordusu Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığmasıyla tırmanan gerilimde ihtiyaç durumunda Avrupa’da hızla konuşlandırılabilmeleri için 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdi. Biden, Rusya’ya yaptırım kararı almayı planlayan Senato’yu da Ukrayna konusunda bilgilendirecek. Berlin’de bir araya gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna konusunu ele aldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin kanlı bir savaşa yol açacağı...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 25 Ocak


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