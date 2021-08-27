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EKOTÜRK Stüdyo VOA 26 Ağustos

27.08.2021 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı ve İngiliz yetkililerin terör uyarılarının ardından Kabil havaalanı dışında bekleyen sivilleri ve Amerikan askerlerini hedef alan bombalı saldırılar, Afganistan’da mahsur kalanları tahliye etmenin zorluğunu bir kez daha ortaya koydu. Başkan Biden’ın saldırıların ardından yapacağı açıklama bekleniyor. Uluslararası yardım kuruluşları, tahliye operasyonları 31 Ağustos’ta sona erse de, Taleban rejimine geri dönen ülkedeki milyonlarca kadının daha derin bir krize sürüklendiği uyarısında...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 26 Ağustos


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