EKOTÜRK Stüdyo VOA 26 Ağustos

Amerikalı ve İngiliz yetkililerin terör uyarılarının ardından Kabil havaalanı dışında bekleyen sivilleri ve Amerikan askerlerini hedef alan bombalı saldırılar, Afganistan’da mahsur kalanları tahliye etmenin zorluğunu bir kez daha ortaya koydu. Başkan Biden’ın saldırıların ardından yapacağı açıklama bekleniyor. Uluslararası yardım kuruluşları, tahliye operasyonları 31 Ağustos’ta sona erse de, Taleban rejimine geri dönen ülkedeki milyonlarca kadının daha derin bir krize sürüklendiği uyarısında...
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