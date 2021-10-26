EKOTÜRK Stüdyo VOA 26 Ekim

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki 10 Batılı ülkenin büyükelçisinin Kava ile ilgili açıklaması sonrasında yaşanan diplomatik krizde geri adım atıldığı iddiasını reddetti. G-20 Zirvesi’nde Biden’la Erdoğan görüşmesine ilişkin soruları yanıtladı. ABD’ye seyahatte aşı zorunluluğu 8 Kasım’da başlıyor. FDA danışma kurulu 5-11 yaş arasına aşı tavsiyesi için toplandı. Sosyal medya devleri Tiktok, Snapchat ve Youtube temsilcileri ABD Kongresi’nde senatörlerin sorularını yanıtladı. NATO Parlamenter...
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