EKOTÜRK Stüdyo VOA 26 Kasım

Güney Afrika’da Corona virüsünün yeni bir varyantının ortaya çıkması tüm dünyada kaygı yarattı. İngiltere de Corona virüsüyle mücadele kapsamında uyguladığı kırmızı listeyi yeniden devreye soktu. Almanya’da kurulacak yeni hükümette Yeşiller Partisi’nin eski eş başkanlarından Cem Özdemir tarım bakanı olacak. Wall Street’te uzun yıllardır vadeli borsalar uzmanı ve emtia analisti olarak çalışan New York ASA College öğretim üyelerinden Esen Ünal son ekonomik gelişmeleri değerlendirecek. İran ve...
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