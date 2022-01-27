HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. EKOTÜRK Stüdyo VOA 26 Ocak

EKOTÜRK Stüdyo VOA 26 Ocak

27.01.2022 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna sınırında ve krizin çözümüne yönelik diplomatik çabalar sürüyor. Başkan Biden'ın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bunun Rusya'ya ağır sonuçları olacağı uyarısının ardından, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Rusya'ya yazılı yanıtın bildirildiğini açıkladı, "ABD her iki yola hazır, müttefiklerimizle aramızda güçlü dayanışma var" mesajı verdi. Avrupalı liderler de Rusya'yla yoğun temaslar yürütüyor. Başkan Joe Biden bugün...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 26 Ocak


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...
Polis ekiplerinin zor anları! Bir anda bağırmaya başladıPolis ekiplerinin zor anları! Bir anda bağırmaya başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliler dikkat! Bin lira fark...

Memur ve emekliler dikkat! Bin lira fark...

Kılıçdaroğlu 22.00'yi işaret etmişti! "Belge yağıyor"

Kılıçdaroğlu 22.00'yi işaret etmişti! "Belge yağıyor"

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Sakın ertelemeyin! Anında doktora gidin

Sakın ertelemeyin! Anında doktora gidin

İki gruba hayati uyarı! İşte son veriler

İki gruba hayati uyarı! İşte son veriler

Salgını hayatlarından çıkarıyorlar! Kritik tarih 1 Şubat

Salgını hayatlarından çıkarıyorlar! Kritik tarih 1 Şubat

İlginizi Çekebilir

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

Sizi rahat ve mışıl mışıl uyutacak...

Sizi rahat ve mışıl mışıl uyutacak...

Öğrenciye dayak olayında flaş gelişme: Kanlı kazağımı çıkarıp...

Öğrenciye dayak olayında flaş gelişme: Kanlı kazağımı çıkarıp...

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

İşte İstanbul'da son durum! Köprü, otogar, havalimanı...

İşte İstanbul'da son durum! Köprü, otogar, havalimanı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.