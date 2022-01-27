EKOTÜRK Stüdyo VOA 26 Ocak

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna sınırında ve krizin çözümüne yönelik diplomatik çabalar sürüyor. Başkan Biden'ın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bunun Rusya'ya ağır sonuçları olacağı uyarısının ardından, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Rusya'ya yazılı yanıtın bildirildiğini açıkladı, "ABD her iki yola hazır, müttefiklerimizle aramızda güçlü dayanışma var" mesajı verdi. Avrupalı liderler de Rusya'yla yoğun temaslar yürütüyor. Başkan Joe Biden bugün...
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