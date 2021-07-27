HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. EKOTÜRK Stüdyo VOA 26 Temmuz

EKOTÜRK Stüdyo VOA 26 Temmuz

27.07.2021 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada Corona vakaları artıyor. Delta varyantıyla birlikte, aşılanmış kişilerin de enfekte olması, aşılanma oranının beklentilerin çok altında kaldığı Amerika’da da endişeleri arttırıyor. Amerika başkanı Joe Biden ve Irak başbakanı Mustafa El Kazımi Beyaz Saray’da görüştü. Gündemde 2021 yılına kadar Amerika’nın Irak’taki askeri misyonunun resmen sona erdirilmesi vardı. Kongre’yi de yoğun bir hafta bekliyor. 6 Ocak olaylarıyla ilgili komisyonun ilk oturumu için geri sayım başladı....

EKOTÜRK Stüdyo VOA 26 Temmuz


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Emekli asker, kanser hastası eşini kravatla boğup intihar ettiKahreden olay! Emekli asker, kanser hastası eşini kravatla boğup intihar etti
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Kır düğününde panik anları: 1 ölü, 1'i ağır 9 yaralıKır düğününde panik anları: 1 ölü, 1'i ağır 9 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

Bakan Akar'ın uçağı acil iniş yaptı

Bakan Akar'ın uçağı acil iniş yaptı

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

O illerde vergi ve SGK prim ödemeleri erteleniyor

O illerde vergi ve SGK prim ödemeleri erteleniyor

26 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

26 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Bolu'da yabancı uyruklularla ilgili tartışma yaratacak karar

Bolu'da yabancı uyruklularla ilgili tartışma yaratacak karar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Önce hırsızlığa, sonra fuhuşa zorlandı

Önce hırsızlığa, sonra fuhuşa zorlandı

En acı an! Güçlükle ayakta durabildi

En acı an! Güçlükle ayakta durabildi

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.