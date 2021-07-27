EKOTÜRK Stüdyo VOA 26 Temmuz

Tüm dünyada Corona vakaları artıyor. Delta varyantıyla birlikte, aşılanmış kişilerin de enfekte olması, aşılanma oranının beklentilerin çok altında kaldığı Amerika’da da endişeleri arttırıyor. Amerika başkanı Joe Biden ve Irak başbakanı Mustafa El Kazımi Beyaz Saray’da görüştü. Gündemde 2021 yılına kadar Amerika’nın Irak’taki askeri misyonunun resmen sona erdirilmesi vardı. Kongre’yi de yoğun bir hafta bekliyor. 6 Ocak olaylarıyla ilgili komisyonun ilk oturumu için geri sayım başladı....
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