EKOTÜRK Stüdyo VOA 27 Ağustos

Kabil havaalanı dışındaki terör saldırısının ardından ABD’nin Afganistan politikası nasıl şekillenecek? Saldırı ve kaos 31 Ağustos’ta sona ermesi beklenen tahliyeleri etkileyecek mi? ABD’nin mülteci kabul politikası nasıl çalışıyor? Brookings Enstitüsü’nden Prof. Dr. Kemal Kirişçi bugün Stüdyo VOA’de yayın konuğumuz. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell bugün merakla beklenen konuşmasında tahvil alımını azaltmaya bu yıl başlamanın uygun olduğu mesajını verdi. Ayrıntılar bugünkü Stüdyo...
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