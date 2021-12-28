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EKOTÜRK Stüdyo VOA 27 Aralık

28.12.2021 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de Omicron’un yayılmasının ardından günlük vaka sayıları 200 bini aştı. Hafta başlangıcında da yüzlerce uçuş iptal edildi. Biden ülkede artan test kuyruklarını eleştirdi, Omicron’la mücadelede eyaletlere destek sözü verdi. İklim dengesizliği ABD’nin her yanında kendini hissettiriyor. Ülkenin batısı kar fırtınalarıyla boğuşurken, güneyde mevsim normallerinin üzerinde rekor sıcaklıklar kaydedildi. Perakende satışların beklenenin üzerinde çıkmasının ardından ABD’de borsalar haftaya...


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