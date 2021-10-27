EKOTÜRK Stüdyo VOA 27 Ekim

Amerika Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında G-20’de yapılması beklenen görüşme Roma’da değil Glasgow’da yapılacağı açıklamasına Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’den nasıl bir açıklama geldi? Erdoğan’ın G-20 gündeminde Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la da görüşmesi bekleniyor. Senato’da resmen onaylanan Amerika’nın yeni büyükelçisi Jeff Flake ne zaman göreve başlayacak. Amerika’da Demokrat Parti içinde sosyal altyapı paketi konusunda uzlaşma sağlanması için zamana...
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