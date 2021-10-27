HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. EKOTÜRK Stüdyo VOA 27 Ekim

EKOTÜRK Stüdyo VOA 27 Ekim

27.10.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında G-20’de yapılması beklenen görüşme Roma’da değil Glasgow’da yapılacağı açıklamasına Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’den nasıl bir açıklama geldi? Erdoğan’ın G-20 gündeminde Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la da görüşmesi bekleniyor. Senato’da resmen onaylanan Amerika’nın yeni büyükelçisi Jeff Flake ne zaman göreve başlayacak. Amerika’da Demokrat Parti içinde sosyal altyapı paketi konusunda uzlaşma sağlanması için zamana...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısıAraç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısı
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Sahte doçentle ilgili yeni gelişmeSahte doçentle ilgili yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yürek yakan olay! Düğününe 5 gün kala hayatını kaybetti

Yürek yakan olay! Düğününe 5 gün kala hayatını kaybetti

Ülkede skandal! Görevine son verildi

Ülkede skandal! Görevine son verildi

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ÖTV ve KDV'leri kaldır

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ÖTV ve KDV'leri kaldır

Bakan Koca'dan Rümeysa Şen açıklaması: Kazadan önce 36 saat çalıştı mı?

Bakan Koca'dan Rümeysa Şen açıklaması: Kazadan önce 36 saat çalıştı mı?

Türkiye'ye uyguladıkları silah ambargosu sonrası iflas ettiler

Türkiye'ye uyguladıkları silah ambargosu sonrası iflas ettiler

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.