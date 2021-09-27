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EKOTÜRK Stüdyo VOA 27 Eylül

27.09.2021 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerikan CBS News televizyonuyla yaptığı röportajda Rusya’dan yeni S-400 sistemlerinin alımına açık kapı bırakmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara’ya Rus teçhizatı almaması çağrısında bulundu. ABD Kongresi hükümetin kapanmaması için yeni bütçeyi 30 Eylül’e kadar onaylamak zorunda. Almanya’da yapılan seçimlerin ardından dikkatler çoğunluk oyları alan Sosyal Demokrat Parti’nin nasıl bir koalisyon hükümet kuracağı üzerinde odaklandı. Başkan Joe...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 27 Eylül


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