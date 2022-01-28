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EKOTÜRK Stüdyo VOA 27 Ocak

28.01.2022 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan ekonomisi 2021'de yüzde 5,8 oranında büyüdü. Bu son 38 yılın en hızlı büyüme oranı. ABD Merkez Bankası FED'in faiz açıklaması nasıl karşılandı? Ukrayna krizine diplomatik çözüm çabaları sürüyor. Başkan Joe Biden Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky ile telefon görüşmesi yaptı. Amerikalılar'ın büyük bir bölümü salgının hemen sona ereceği konusunda karamsar, aynı zamanda bilime inanma konusunda da siyasi olarak kutuplaşmış durumdalar. Ayrıntılar Stüdyo VOA yayınımızda

EKOTÜRK Stüdyo VOA 27 Ocak


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