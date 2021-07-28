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EKOTÜRK Stüdyo VOA 27 Temmuz

28.07.2021 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temsilciler Meclisi tarafından oluşturulan özel komisyon 6 Ocak’taki Kongre baskınıyla ilgili olarak ilk kez toplandı. Başkan Biden istihbarat çalışanlarıyla bir araya geldi. ABD genelinde aşı zorunluluğu uygulaması tartışmaya alındı. New York belediye çalışanlarına aşı zorunluluğu ya da her hafta zorunlu Corona testi uygulaması geliyor. Moderna ve Pfizer, 5-11 yaş arasında aşı çalışmalarını genişletiyor. Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ilişkiler ne durumda? ‘Stratejik ortaklık’ ikili...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 27 Temmuz


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