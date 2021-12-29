EKOTÜRK Stüdyo VOA 28 Aralık

ABD'de tüm zamanların vaka rekoru kırıldı. Pazartesi günü yarım milyonu aşkın Amerikalı'nın testi pozitif çıktı. Ancak Omicron geçirenlerin Delta'ya karşı bağışıklık geliştirdiği yönünde yeni bir araştırma var. Avrupa da yeni yıla Omicron gölgesinde giriyor. Başkan Joe Biden savunma bütçesini onayladı. 768 milyar dolarlık bütçede en dikkat çeken unsurlardan biri Ukrayna'nın güvenliği için yapılacak yardım. Son haftaları düşüşlerle geçiren ABD borsalarında yükseliş devam...
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