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EKOTÜRK Stüdyo VOA 28 Ekim

29.10.2021 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden’ın Glasgow’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin beklendiğini ancak görüşmenin henüz doğrulanmadığını belirtti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Türkiye’nin F-16 talebi sürecinde olduğunu söyledi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Türk mevkidaşı Hulusi Akar telefonda görüştü. Biden- Erdoğan görüşmesi öncesi iki ülke ilişkilerini Washington Enstitüsü uzmanı Soner Çağaptay değerlendirdi. Biden G-20 için Roma’ya gitmeden önce altyapı paketi...


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