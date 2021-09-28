EKOTÜRK Stüdyo VOA 28 Eylül

ABD Kongresi hükümetin kapanmaması için yeni bütçeyi 30 Eylül’e kadar onaylaması gerekiyor. Biden ve Demokratların siyasi kariyeri açısından kritik öneme sahip bütçe oylamasının akıbeti ne olacak? ABD Maliye Bakanı’ndan borçlanma uyarısı geldi. Senato’daki Afganistan oturumunda ABD Savunma Bakanı neler söyledi? Pfizer, 5 ve 11 yaş arası gruplarda aşı onayı için verileri FDA’e sundu. Almanya seçimleri sonrası oluşan yeni siyasi tablodan neler bekleniyor? Türkiye ile ilişkilerde seçim...
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