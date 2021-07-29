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EKOTÜRK Stüdyo VOA 28 Temmuz

29.07.2021 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pennsylvania eyaletine giden Başkan Joe Biden, halka aşı yaptırma ve Amerikan ürünleri alma çağrısı yaptı. Biden’ın ziyareti sırasında senatörler altyapı paketi konusunda uzlaşmaya vardı. Öte yandan Federal Açık Piyasa Komisyonu toplantısına katılan ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell enflasyon ve istihdam piyasası konularında açıklamalarda bulundu. Başkan Biden federal çalışanlara aşı zorunluluğu getirmeyi değerlendirirken, ABD İç Güvenlik Bakanlığı çalışanlarına yeniden maske...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 28 Temmuz


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