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EKOTÜRK Stüdyo VOA 29 Aralık

30.12.2021 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD yeni yıla yaklaşırken bir kez daha Corona virüsü salgınının pençesinde. Ülkede vaka sayılarında rekor artışlar var. Delta ve Omicron varyantlarının baskın olduğu ülkede yeni bir sert dalgayla karşı karşıya kalındı. Bu sorunlar yaşanırken ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri’nin karantina süresini 5 güne indirmesi tartışmalara yol açtı. Omicron Avrupa’da da hızla yayılıyor, Fransa’da vaka sayısı 200 bini aştı, 5 milyon Fransız hala aşısız. İngiltere Omicron gölgesinde 2021’i...


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